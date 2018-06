Dr. Elaine Ducharme Podcast

Dr. Elaine Ducharme joined Allan, Mike & Mary in studio to discuss Suicide and depresssion in men.

Connecticut Poison Control Center

1-800-222-1222

· Crisis Text Line (“dial CTL to 741741)

· DMHAS Crisis Services (Adults 18+)

· DMHAS CT Military Support Program

24/7 Call Center 1-866-251-2913

· EMPS – Crisis Intervention Service (Youth under 18)

2-1-1

· National Suicide Prevention Lifeline

1-800-273-TALK (8255)

· The Trevor Project

1-866-488-7386

· National Hopeline

1-800-422-HOPE (4673)

· Prevent Suicide

· Veterans Crisis Line

1-800-273-8255 (press 1 for veterans)

· United Way of Connecticut

Crisis Hotline 2-1-1 (Option 1)

· 9-1-1 (for emergencies)